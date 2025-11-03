SVELATO il colpo di mercato in segreto dell’Inter a gennaio

Tra meno di due mesi si aprirà la sessione invernale di calciomercato e per tutti i club di Serie A, ma non solo, sarà l’occasione perfetta per sistemare la rosa con gli innesti necessari al fine di colmare le lacune emerse in questo avvio di stagione. Per l’Inter è in lavorazione un colpo segreto che viene svelato oggi, si tratta di un nuovo tipo di giocatore che manca in rosa.

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in una partita sporca come quella di ieri sul campo del Verona, sono emersi i problemi dell’Inter dal punto di vista fisico. Ed è proprio sotto questo aspetto che la dirigenza nerazzurra vuole intervenire al più presto per dare un nuovo innesto a mister Cristian Chivu, come riporta il quotidiano:

“Nella più classica delle partite “sporche”, impolverate dai contrasti, i nerazzurri hanno faticato strutturalmente: non a caso, i dirigenti stanno valutando molto seriamente l’idea di aggiungere a gennaio un mediano tosto e fisico, utile in partite così. Uno che dia ben altra sostanza rispetto a Diouf, appena 26’ finora e neanche l’ombra di una gara da titolare”.