“Gran tecnica per il gol”: Zielinski al rilancio con l’Inter

A sbloccare il punteggio del match di ieri a Verona ci ha pensato Piotr Zielinski che ha segnato un gol incredibile. Il centrocampista dell’Inter nel primo tempo ha realizzato una rete meravigliosa (che puoi rivedere negli highlights) segnando al volo da corner battuto da Calhanoglu. I giornali oggi esaltano il polacco che cercherà il rilancio nella squadra di Chivu.

Di seguito le pagelle con voti e giudizi dei quotidiani sportivi odierni:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – “Freddo nell’esecuzione del tiro al volo per l’1-0 e già prima era andato vicino alla rete con un diagonale. Volonteroso nei ripiegamenti”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “La sua reta è un gioiello, perché solo con una gran tecnica si può calciare di piatto in quel modo”.

TUTTOSPORT 6,5 – “Un gol meraviglioso che incide sulla valutazione finale. Primo tempo da protagonista, si spegne nella ripresa”.