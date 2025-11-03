Pioggia di critiche per Luis Henrique: “A oggi è un pacco”

Nella partita vinta proprio all’ultimo respiro dall’Inter contro il Verona, uno dei giocatori che ha fatto peggio nei nerazzurri è stato Luis Henrique. I quotidiano oggi bocciano tutti quanti la prestazione del brasiliano al Bentegodi e il commento più severo lo dà La Gazzetta dello Sport che lo indica pure come il peggiore in campo nella squadra di Chivu.

Di seguito le pagelle con voti e giudizi dei giornali sportivi di oggi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – “Un cross scolastico per Bastoni e stop. Non dribbla mai, neppure ci prova. Quei 23 milioni l’Inter li ha investiti affinché creasse superiorità. A oggi, è un pacco”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – “Sempre frenato. Non tenta mai il dribbling. Si nota solo per un cross sulla testa di Bastoni”.

TUTTOSPORT 5,5 – “Non si vede praticamente mai ed è sempre contenuto sulla fascia da Bradaric”.