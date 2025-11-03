3 Novembre 2025

Pioggia di critiche per Luis Henrique: “A oggi è un pacco”

Il laterale dell'Inter non convince contro il Verona

Nella partita vinta proprio all’ultimo respiro dall’Inter contro il Verona, uno dei giocatori che ha fatto peggio nei nerazzurri è stato Luis Henrique. I quotidiano oggi bocciano tutti quanti la prestazione del brasiliano al Bentegodi e il commento più severo lo dà La Gazzetta dello Sport che lo indica pure come il peggiore in campo nella squadra di Chivu.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5“Un cross scolastico per Bastoni e stop. Non dribbla mai, neppure ci prova. Quei 23 milioni l’Inter li ha investiti affinché creasse superiorità. A oggi, è un pacco”.

CORRIERE DELLO SPORT 5 “Sempre frenato. Non tenta mai il dribbling. Si nota solo per un cross sulla testa di Bastoni”.

TUTTOSPORT 5,5 “Non si vede praticamente mai ed è sempre contenuto sulla fascia da Bradaric”.

