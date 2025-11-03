Moviola Verona-Inter: “Scelta giusta ma al limite”

L’Inter esce con i tre punti dallo stadio Bentegodi di Verona, un risultato favorevole per la squadra di Cristian Chivu che arriva an che con una dose di fortuna. I nerazzurri mantengono così fiducia e punti in Serie A e ora si potranno concentrare sul prossimo match di Champions League, in programma mercoledì.

Verona-Inter non è però stata una partita priva di polemiche o di contestazioni arbitrali. L’ex arbitro di Serie A, Gianpaolo Calvarese, sulle colonne di Tuttosport analizza tutto con la moviola. Troppo lieve secondo lui il contatto ai danni di Pio Esposito per un rigore mentre il fallo di Bisseck su Giovane (in cui l’Hellas chiedeva il rosso) lo valuta così:

“Siamo poco oltre il centrocampo: l’Inter ha perso il pallone, l’attaccante gialloblù ne entra in possesso e viene steso dal tedesco in campo aperto. Doveri estrae il giallo, i padroni di casa chiedono il rosso per negazione di una chiara occasione da rete (Dogso). La scelta del direttore di gara è sostenibile per due elementi: la direzione del pallone – che va verso l’out laterale, dove sta rinvenendo Sucic – e la distanza dalla porta”.