“Recupero di 8 minuti? Troppo poco”. Il Corriere dello Sport fa le pulci all’arbitro di Inter-Napoli

La moviola polemica secondo il quotidiano sportivo romano

Moviola polemica quella riportata questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che sembra non aver gradito l'entità del recupero concessa ieri dall'arbitro Valeri nel secondo tempo di Inter-Napoli. Secondo il quotidiano romano, infatti, si sarebbero persi 4'25'' in occasione del primo stop per l'infortunio di Osimhen, altri 3'22'' per il contatto Ospina-Dzeko, più 2'30'' come somma dei cambi effettuati dai due allenatori: per un totale di 10'17''. Ben oltre gli 8' concessi invece dalla squadra arbitrale e che d'altra parte sembravano quasi eterni agli occhi dei tifosi nerazzurri.