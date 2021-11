GdS – La moviola di Inter-Napoli: giusto il rigore, manca un giallo a Dzeko?

Rigore giustamente assegnato all'Inter con l’”on field review” per evidente errore

Alessio Murgida

Come ogni big match che si rispetti, neanche in Inter-Napoli sono mancate le discussioni. In particolare sul rigore assegnato ai nerazzurri: giusto che il VAR sia intervenuto sul tocco di mano di Koulibaly. Tutto sommato, una prestazione sufficiente da parte di Valeri. Da 6 secondo La Gazzetta dello Sportche approfondisce così:

"Al 23’ p.t. un tiro in area di Barella viene intercettato da Koulibaly: Valeri non ha la percezione immediata che il difensore del Napoli abbia bloccato il pallone col braccio sinistro e quindi serve il Var. Rigore giustamente assegnato con l’”on field review” per evidente errore. Al 17’: il contatto fra Zielinski, che poi andrà a realizzare, e Barella è regolare".

"Al 35’ un tiro di Osimhen viene ribattuto da Skriniar: le braccia sono aderenti e dentro la figura. Serve poi l’Occhio di Falco per assegnare il gol di Perisic. Ammonizioni giuste ma Valeri decide di non dare il secondo giallo a Dzeko (già ammonito): da regolamento avrebbe dovuto mostrarlo per fallo di mano palese. Giusti gli 8’ di recupero per gli infortuni alla testa negli scontri Osimhen-Skriniar e Dzeko-Ospina".