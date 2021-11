GdS – Verso Inter-Shakhtar, le probabili formazioni: Inzaghi medita dei cambi

Le probabili scelte per il matchpoint in Champions League

Il big match contro il Napoli ha lasciato i suoi segni. Inzaghi, nel post-partita, ha evidenziato dei problemi per alcuni nerazzurri: "Dzeko? Gli sono stati messi 7 punti in testa. Aveva un taglio in testa. Correa è uscito con qualche acciacco. Barella aveva un problemino. Bastoni aveva una spalla non proprio a posto". La Gazzetta dello Sport parla di un affaticamento per Barella, oggi Correa sarà ricontrollato: non filtra, comunque, pessimismo in casa nerazzurra. Dzeko invece si riprenderà il suo posto in attacco.