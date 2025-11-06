Chi è Manganiello, arbitro di Inter-Lazio: striscia positiva

Per Cristian Chivu e i suoi uomini, l’ultima partita prima della nuova sosta per le nazionali sarà Inter-Lazio, gara da non sbagliare per restare in alto in classifica in Serie A. Si giocherà domenica 9 novembre alle 20:45 e poi dopo la sosta ci sarà il derby contro il Milan: i nerazzurri vogliono arrivarci nelle migliori condizioni di gioco e morale.

L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per gli incontri dell’undicesima giornata di campionato e il direttore di gara di Inter-Lazio sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Sarà coadiuvato da Berti e Cecconi mentre il quarto ufficiale sarà Bonacina. Al VAR ci saranno Di Paolo e il suo assistente Aureliano.

I precedenti del fischietto piemontese con l’Inter sono otto e l’inizio della sua carriera era stato difficile per i nerazzurri con due sconfitte e un pareggio (tutti contro avversarie alle portata) tra il 2014 e il 2020. Dall’estate 2020 a oggi però l’Inter ha ottenuto ben 5 vittore di fila con Manganiello arbitro e ora vuole mandare avanti questa striscia.