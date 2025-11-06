Romano: “Inter farà questi 2 acquisti tra gennaio e giugno”

Fabrizio Romano ha anticipato quelle che saranno le prossime mosse dell’Inter tra gennaio e giugno 2026. Il club nerazzurro ha infatti le idee chiare su quelli che saranno i reparti da rinforzare, nonostante manchino ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato. Come spiegato dal giornalista sul suo canale Youtube, arriveranno sicuramente rinforzi sia in difesa che in porta e non è escluso che almeno un rinforzo possa già sbarcare a Milano questo inverno.

Queste le indiscrezioni di Romano sul mercato dell’Inter:

PORTIERE – “Per quanto riguarda gennaio l’Inter non ha iniziato i discorsi legati al portiere. Abbiamo fatto il nome di Atubolu, abbiamo fatto il nome di Elia Caprile, diversi portieri che l’Inter al momento sta seguendo senza aver iniziato trattative vere e proprie. Sono tutti nomi che valgono per il mercato estivo, il piano dell’Inter è di considerare l’aggiunta di un portiere per il mercato estivo 2026. Oggi, per quanto riguarda gennaio, il portiere non è un discorso in piedi”.

DIFENSORE – “Per quanto riguarda gennaio vediamo il tema del difensore. In questo momento, anche con Bisseck da centrale a cui Chivu ha dimostrato fiducia nelle ultime partite, l’Inter è soddisfatta. Il difensore centrale, a prescindere da Akanji, è un tema per l’Inter per il 2026, se non sarà per gennaio sarà per l’estate. Ma mentre il portiere è un discorso già proiettato all’estate, il discorso per il difensore centrale può valere per gennaio, può valere per l’estate. Ma l’Inter oggi vuole riscattare Akanji, questa è l’intenzione. Poi vuole prendere almeno un difensore centrale, l’Inter continua a lavorare su difensori e portieri. Ancora siamo a novembre, non siamo alla fase del nome scelto, ma sicuramente le valutazioni iniziano”.