Thuram fuori dai convocati: la scelta è già ufficiale

In seguito alle convocazioni diramate questo pomeriggio, è divenuta ufficiale la scelta presa dal commissario tecnico della Nazionale Francese, Didier Deschamps, di lasciare fuori dalla lista Marcus Thuram. L’attaccante francese, rientrato ieri sera dall’infortunio muscolare rimediato lo scorso 30 settembre in Champions League, non prenderà parte dunque ai match di novembre con la sua selezione.

Si tratta senz’altro di una buona notizia per Cristian Chivu che potrà fare affidamento su Thuram durante le prossime due settimane. Il centravanti rimarrà ad Appiano Gentile con l’obiettivo di perfezionare la sua condizione fisica e tornare ai livelli di inizio stagione. Al rientro dalle Nazionali ad attendere l’Inter sarà un nuovo ciclo di partite ravvicinate e ad alta intensità, ragion per cui servirà la miglior versione possibile di Tikus.