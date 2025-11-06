L’Inter vola in Youth League: classifica e qualificazione

Non soltanto la prima squadra dell’Inter batte il Kairat in casa nella quarta giornata di partite di coppe europee ma lo fa anche la formazione U19 che milita in Youth League. I baby nerazzurri allenati da Benny Carbone schiacciano 3-0 i pari età kazaki grazie ai gol di Mosconi e Zarate nel primo tempo e poi nella ripresa con Iddrissou.

L’Inter è ancora imbattuta in questa Youth League 2025/26 con due pareggi e due vittorie. Per i nerazzurri ora si registra un buon undicesimo posto in classifica. Va ricordato che in questa competizione si giocano soltanto le prime sei partite delle otto gare che affronta pure la prima squadra e si qualificano alla seconda fase le prime 22 della classifica.