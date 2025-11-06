Carlos Augusto al top cambia il futuro: la scelta del club

Uno degli uomini del momento in casa Inter è Carlos Augusto, anche sotto la gestione di Cristian Chivu il numero 30 nerazzurro si sta mettendo in mostra e continua a mettere a disposizione della squadra la sua duttilità che gli permette di muoversi bene sia sulla fascia sinistra di centrocampo che come braccetto in difesa.

Chivu conosce l’importanza di Carlos Augusto e ci punta molto anche in coppia con un altro laterale mancino come Dimarco, come si è visto ieri sera a San Siro in Champions League. Vista l’importanza che il brasiliano ha nello scacchiere dell’Inter, la società sta pensando a confermarlo per il futuro in maniera ufficiale.

Nella serata di ieri il difensore brasiliano ha deciso il match di Champions League contro il Kairat segnando un bellissimo gol da fuori area. La società ha deciso di intensificare i contatti per il suo rinnovo di contratto e – come riporta Calciomercato.com – si cercherà un ritocco dell’ingaggio per confermare ancora in nerazzurro l’ex Monza.