6 Novembre 2025

Carlos Augusto al top cambia il futuro: la scelta del club

L'esterno dell'Inter ha deciso il match col Kairat

Uno degli uomini del momento in casa Inter è Carlos Augusto, anche sotto la gestione di Cristian Chivu il numero 30 nerazzurro si sta mettendo in mostra e continua a mettere a disposizione della squadra la sua duttilità che gli permette di muoversi bene sia sulla fascia sinistra di centrocampo che come braccetto in difesa.

Chivu conosce l’importanza di Carlos Augusto e ci punta molto anche in coppia con un altro laterale mancino come Dimarco, come si è visto ieri sera a San Siro in Champions League. Vista l’importanza che il brasiliano ha nello scacchiere dell’Inter, la società sta pensando a confermarlo per il futuro in maniera ufficiale.

Nella serata di ieri il difensore brasiliano ha deciso il match di Champions League contro il Kairat segnando un bellissimo gol da fuori area. La società ha deciso di intensificare i contatti per il suo rinnovo di contratto e – come riporta Calciomercato.com – si cercherà un ritocco dell’ingaggio per confermare ancora in nerazzurro l’ex Monza.

Autore:

Autore:
Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.