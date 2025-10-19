Chi è Nyberg, arbitro di Union SG-Inter: un ricordo preciso

In seguito al successo contro la Roma in Serie A, per l’Inter è tempo di concentrarsi di nuovo sulla Champions League dove ora è in programma la sfida sul campo dell’Union Saint Gilloise, gara non semplice ma che i nerazzurri di Chivu dovranno vincere per non perdere punti preziosi in classifica.

La UEFA ha designato per Union SG-Inter un direttore di gara svedese: si tratta di Glenn Nyberg. Sarà coadiuvato dagli assistenti Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist mentre il quarto ufficiale sarà Adam Ladebäck e sono tutti suoi connazionali. Al VAR invece ci saranno gli spagnoli Guillermo Cuadra Fernandez e il suo assistente Javier Iglesias Villanueva.

Questo arbitro ha già diretto una partita dell’Inter in carriera, si tratta di quella che ha visto arrivare un pareggio per 0-0 sul campo del Manchester City nella fase campionato della scorsa edizione di Champions League. Adesso il fischietto svedese avrà quindi modo di dirigere un secondo match dei nerazzurri.