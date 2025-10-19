La partita di ieri sera Roma-Inter è stata caratterizzata da un bel gol di Ange-Yoan Bonny subito in avvio di primo tempo. Un gol che ha sbloccato immediatamente la gara ma che è poi risultato quello decisivo per lo 0-1 finale in favore dei ragazzi di Cristian Chivu. In rete stanno però circolando immagini assurde su questo gol del nerazzurro.

Tante persone in rete e sui social stanno facendo circolare delle immagini false in merito alla posizione di Bonny al momento del lancio di Barella. L’accusa è che la punta francese dell’Inter fosse in posizione di fuorigioco e che quindi la rete fosse da annullare, come nel post qui sotto che è stato molto ricondiviso da altri utenti.

Si tratta però di una fake news che è banalmente smentita dal fuorigioco semi-automatico che ormai da anni c’è nelle partite di Serie A. Anche la moviola dei principali quotidiani di oggi (composta da ex arbitri) di Serie A conferma la regolarità del gol di Bonny in Roma-Inter ma come sempre sui social è facile trovare accuse e informazioni poco affidabili.