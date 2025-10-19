Dalla Roma all’Inter: arriva la conferma del colpo

Sono tanti i giocatori che vengono accostati all’Inter perché è noto a tutti come nel corso del 2026 ci dovrà essere un restyling della rosa nerazzurra, simile a quello che si è visto la scorsa estate quando sono arrivati tanti nuovi giovani come Sucic, Bonny, Pio Esposito e Diouf. A fine stagioni diversi giocatori esperti potrebbero inoltre salutare.

Secondo quanto riportato dalla Spagna, ci sarebbe anche un ex Roma nel mirino del club nerazzurro. La notizia è stata ripresa da fonti iberiche, come Fichajes.net, perché si tratta di un calciatore con un legame con il Valencia. Si tratta di Justin Kluivert, attaccante olandese che ha già conosciuto la Serie A, avendoci giocato dal 2018 al 2020.

Ora Kluivert, a 26 anni compiuti, si sta mettendo in mostra con il Bournemouth in Premier League e secondo i media iberici non ci sarà nel 2026 il ritorno nel campionato spagnolo. La sua preferenza è per un ritorno in Serie A dove ci sarebbe anche l’Inter tra i club interessati per allungare le rotazioni dalla panchina nel reparto d’attacco.