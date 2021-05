Da Conte a Marotta e Ausilio, il Corriere dello Sport: “Serio rischio che l’aria tecnica si ritrovi azzerata”

Secondo il quotidiano romano potrebbe esserci una clamorosa rivoluzione ad Appiano

Giocatori ma non solo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport anch e Conte, Marotta e Ausilio sono rimasti interdetti dai comandamenti di Steven Zhang. Tanto che, per il quotidiano romano, c'è il "serio rischio che l'area tecnica nerazzurra si ritrovi completamente azzerata" .

Allenatore e dirigenti sono perplessi, non è da escludere per questo motivo nessuna pista o decisione nei prossimi giorni dopo il tanto atteso summit con il presidente. E se si andrà avanti insieme, i rinnovi di Conte, Marotta e Ausilio, tutti in scadenza nel 2022, non verranno per il momento affrontati. Nel caso se ne parlerà a stagione in corso.