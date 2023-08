Marko Arnautovic è di fatto un nuovo giocatore dell’Inter. Tredici anni dopo il suo addio l’attaccante austriaco ha rimesso piede nel mondo nerazzurro e nella giornata di oggi ha vissuto il nuovo abbraccio dei tifosi. Completate le visite mediche, l’ex Bologna ha raggiunto la sede di Viale della Liberazione dove ha firmato il contratto biennale che lo legherà al club e poi si è recato ad Appiano Gentile per incontrare Inzaghi, la squadra e svolgere il primo allenamento. Se non ci saranno intoppi, sabato contro il Monza sarà a disposizione dell’allenatore.

L’opinione di Passione Inter

La punta di peso che mancava, sicuramente non il nome che esalta i tifosi e non entusiasma a livello progettuale, ma che per Inzaghi in questo momento era fondamentale. Abbiamo analizzato Arnautovic in questo approfondimento.