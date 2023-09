Arnautovic, il retroscena dell’agente: “Ausilio non mi rispondeva”

La volontà di Marko Arnautovic era chiara, tornare all’Inter. Così è stato, e lo si è subito potuto constatare nell’esordio a San Siro contro il Monza. A confermare tutto ciò ci ha pensato anche il fratello agente Danjiel, che ha svelato anche alcuni retroscena.

Danjiel Arnautovic è intervenuto nel programma “Sport and Talk from Hangar-7”, di Servus TV, dove ha raccontato l’estate del proprio assistito. Sull’attaccante c’era l’interesse di diversi club: “Inizialmente l’Inter non era interessata. Noi stavamo parlando con due club italiani, tra cui la Roma. Il Bologna però aveva rifiutato la loro proposta e quindi pensavamo rimanesse in rossoblù. Più avanti controllando il mercato mi sono reso conto del fatto che l’Inter avesse bisogno di un attaccante dato che in rosa ne aveva solo due, che non bastano quando giochi la Champions League. In quel momento ho scritto ad Ausilio: So di cosa hai bisogno e ho quello di cui hai bisogno”.

L’agente ha poi continuato svelando com’è si è evoluta la trattativa: “Il problema era che Ausilio non rispondeva, anche se lo conosco da 14 anni e siamo amici. Successivamente mi ha chiamato e abbiamo chiarito tutto. Il Bologna poi ha accettato l’offerta perché l’Inter gioca in Champions, cosa positiva anche per loro”.