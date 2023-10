Arnautovic, il rientro è più vicino: le ultime sulle sue condizioni

I discorsi sull’attacco stanno riempiendo il dibattito quotidiano sull’Inter, con diversi dubbi sulla profondità del reparto a disposizione di Inzaghi. In questo senso, le ultime novità da Appiano Gentile portano notizie importanti: il recupero di Marko Arnautovic è sempre più vicino.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, l’austriaco sta lavorando per tornare a disposizione il prima possibile e il suo rientro potrebbe avvenire già per la fine di ottobre. Inzaghi, allora, spera di averlo a disposizione a pieno regime da novembre, in modo da poter gestire le forze dei suoi attaccanti in un momento cruciale della stagione.

L’opinione di Passione Inter

Recuperare Arnautovic il prima possibile sarebbe fondamentale per riavere delle rotazioni offensive a pieno regime. Tuttavia, l’errore da evitare assolutamente è quello di forzare il rientro, con il rischio di una possibile ricaduta. La muscolatura dell’austriaco si è sempre dimostrata delicata nel corso della sua carriera