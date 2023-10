Ecco come è cambiato il valore della rosa dell’Inter

L’Inter ha avuto un ottimo inizio di stagione, con 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Le ottime prestazioni della rosa di Inzaghi hanno permesso a tanti dei suoi giocatori di mettersi in mostra per confermare o aumentare ulteriormente il loro status sul mercato mondiale. Alcuni, però, hanno fatto dei passi indietro, legati anche agli infortuni e a una condizione non perfetta.

Andiamo a vedere, allora, come sono cambiate le valutazioni di mercato dei giocatori dell’Inter rispetto all’estate.

CHI È SALITO DI VALORE

Benjamin Pavard – 35 milioni di euro -> 40 milioni di euro

– 35 milioni di euro -> 40 milioni di euro Yann Bisseck – 5 milioni di euro -> 7 milioni di euro

– 5 milioni di euro -> 7 milioni di euro Federico Dimarco – 35 milioni di euro -> 45 milioni di euro

– 35 milioni di euro -> 45 milioni di euro Carlos Augusto – 8 milioni di euro -> 15 milioni di euro

– 8 milioni di euro -> 15 milioni di euro Davide Frattesi – 25 milioni di euro -> 30 milioni di euro

– 25 milioni di euro -> 30 milioni di euro Lautaro Martinez – 85 milioni di euro -> 100 milioni di euro

– 85 milioni di euro -> 100 milioni di euro Marcus Thuram – 32 milioni di euro -> 40 milioni di euro

CHI È SCESO