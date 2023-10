Arnautovic viaggia verso il ritorno in campo: c’è una data

Continua il lavoro di recupero di Marko Arnautovic, che non sarà a disposizione dell’Inter ancora per alcune settimane, ma i cui tempi di recupero sembrano essere più brevi del previsto. Tanto che è già ipotizzabile la data del rientro in campo.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’austriaco potrebbe tornare in campo per la sfida di ritorno contro il Salisburgo in Champions League, in programma il prossimo 8 novembre. Se fosse così, Arnautovic salterebbe ancora 4 partite.

L’opinione di Passione Inter

Avere a disposizione Arnautovic il prima possibile è sicuramente un obiettivo dell’Inter e di Inzaghi. Tuttavia, visto l’infortunio muscolare, evitare il rischio di ricadute non va sottovalutato, e per questo affrettare i tanti potrebbe essere una mossa poco saggia.