Cuadrado al lavoro per tornare al top: le sue condizioni

Tra i più motivati a sfruttare la pausa per le nazionali sembra esserci Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, ingaggiato a parametro zero dall’Inter, non è stato convocato dalla Colombia per recuperare la condizione migliore e starebbe lavorando sodo ad Appiano in questo senso.

Secondo Tuttosport, Cuadrado aveva già problemi di tendinite arrivo all’Inter, ma sembrava che il problema fosse gestibile durante la preparazione. Tuttavia, gli impegni con la Colombia a settembre hanno riportato in auge il fastidio. Il colombiano è tornato solo contro il Bologna, ma non al meglio della forma.

Al momento, Cuadrado sta lavorando duramente per migliorare la sua condizione atletica e la sua brillantezza, con allenamenti personalizzati tra palestra e campo. L’obiettivo è farlo tornare in campo il più vicino possibile alla sua migliore forma per la partita contro il Torino.

Nonostante Dumfries sia il titolare sulla carta, prosegue Tuttosport, Cuadrado è cruciale per Inzaghi. Il colombiano rappresenta una preziosa opzione tattica, in grado di aumentare l’imprevedibilità sulla fascia destra.

L’opinione di Passione Inter

L’abilità di Cuadrado nel dribbling può dare una fisionomia diversa alla fascia destra dell’Inter, ma ancora Inzaghi non ha mai potuto usufruire davvero di questa opzione se non per pochi scampoli di partita. Contro il Bologna, poi, sembrava evidente come il colombiano fosse ancora in difficoltà atletica.