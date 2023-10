L’agente di Michele di Gregorio, Carlo Alberto Belloni, ha parlato del presente e del futuro del portiere del Monza, cresciuto nelle giovanili dell’Inter. In particolare, ha commentato anche le possibilità di un suo possibile ritorno in nerazzurro.

Queste le sue parole:

MOMENTO DI FORMA – “Di Gregorio è contento. Palladino è una persona preparata, che studia e ha grande fame per il successo. È la chiave per fare questo percorso. Possiamo aspettarci la convocazione in Nazionale, ma Spalletti ha già chiamato 4 portieri di livello. È un ruolo particolare. Sono convinto in ogni caso che la chiamata arriverà”.

RITORNO ALL’INTER – “Se c’è stata la possibilità di tornare all’Inter? Mai richiamati. Grazie all’Inter Di Gregorio è diventato ciò che è ma poi non è stato più preso in considerazione dal club nerazzurro. E’ stato fatto un percorso importante. Ma durante l’ultimo mercato non c’è stato nessun contatto”.

FUTURO – “Sicuramente le lusinghe dalla Premier fanno piacere. Non credo sia il momento giusto per andare all’estero. Col Monza c’è un percorso ancora non completato. Siamo rimasti di parola, abbiamo rinnovato la scorsa estate. E io non ho proposto il calciatore a nessuno. Ho risposto a delle telefonate, ma siamo sempre rimasti focalizzati sulla permanenza a Monza almeno per un’altra stagione”.