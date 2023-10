Nuovo stadio, Zhang accelera il progetto: fissato l’obiettivo

Il nuovo stadio dell’Inter è tornato a far parle di sé, dopo le parole di ieri di Antonello, accompagnate dalle immagini dei primi concept della futura casa nerazzurra, che dovrebbe nascere nella zona di Rozzano. Ora, il club della famiglia Zhang non vuole perdere altro tempo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è presentare il progetto entro l’aprile del 2024. C’è voglia di accelerare come dimostrano anche i concept di Populous, sebbene non siano ancora render ufficiali.

L’obiettivo è avere lo stadio pronto per la stagione 2028/2029. L’impianto dovrebbe avere una capienza di 70mila posti; la forma dovrebbe essere ovale, con colonne tutto attorno ai lati e curve verticali verso il campo sul modello dello stadio del Tottenham.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter sembra aver preso una direzione precisa sul futuro del proprio stadio. Una notizia positiva, per una questione in ballo ormai da molto tempo. I tempi per la realizzazione sono lunghi, ma il club sembra essere intenzionato a fare sul serio.