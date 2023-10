Lukaku ha provato a ricucire con il mondo Inter: ecco la risposta

Continua a far discutere la rottura tra Lukaku e l’Inter consumatasi lo scorso luglio. A destare molte perplessità è il comportamento del centravanti belga, sia nei suoi ultimi mesi in nerazzurro, sia quando il suo ritorno sembrava essere ormai sfumato.

Infatti, come racconta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Roma avrebbe anche provato a ricucire con il mondo Inter, dopo un silenzio durato diverso tempo, durante il quale si era resto praticamente irrintracciabile. Lukaku ha tentato di riallacciare i rapporti, trovando però un muro totale.

Non solo da parte del presidente Zhang e della dirigenza, sentitasi presa in giro dal giocatore, ma anche, e soprattutto, da parte dei suoi ex compagni. Secondo la Rosea, infatti, Lautaro e compagni avrebbero fatto capire come non ci fossero i margini per reinserire in rosa un giocatore che aveva voltato la faccia all’Inter per ben due volte.

L’opinione di Passione Inter

Le interviste di Lautaro Martinez negli ultimi mesi, nelle quali ha sempre evitato di parlare di Lukaku avevano già fatto intuire quale fosse la posizione dello spogliatoio nerazzurro nei confronti del belga. Da capire, allora, come i suoi ex compagni lo saluteranno o meno a San Siro il prossimo 29 ottobre.