L’Inter cerca un partner per Sommer: torna un vecchio obiettivo

Il mercato estivo dell’Inter è stato abbastanza turbolento e al rosa dei portieri ha tenuto impegnati i dirigenti per diverse settimane. Alla fine, sono arrivati Sommer e Audero, oltre a Di Gennaro, ma è chiaro come si sia trattata di una soluzione di emergenza, da rivedere in futuro.

Ecco perché l’Inter sarebbe pronta a tornare all’assalto di un suo vecchio obiettivo estivo. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i nerazzurri non avrebbero abbandonato la pista che porta a Bento, portiere dell’Atletico Paranaense. Un’operazione complessa e onerosa, vista la clausola da 60 milioni di euro, presente sul contratto del brasiliano.

I nerazzurri, però, non vogliono mollare e nelle ultime settimane hanno ripreso a monitorare il giocatore in vista della prossima estate. Possibile un affondo già nei prossimi mesi, sempre in chiave estiva, o direttamente in primavera.

Non si tratta di sfiducia nei confronti di Sommer, che anzi sembra aver convinto il mondo nerazzurro. Tuttavia, il portiere elvetico compirà 35 anni il prossimo 17 dicembre. Per questo motivo, l’Inter vuole mettergli di fianco un profilo più giovane.

L’opinione di Passione Inter

Non tanto Sommer, quanto Audero, sembrano essere stati una mossa di ripiego per l’Inter, ritrovatasi in difficoltà dopo l’addio di Onana. Per questo motivo, non stupisce l’interesse ancora vivo per Bento, sebbene i costi dell’operazione potrebbero complicare un suo eventuale arrivo in nerazzurro.