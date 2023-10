Presente all’European Golden Boy, Beppe Marotta è stato intervistato a margine della serata da Sky Sport. È stata l’occasione per parlare del rinnovo di Lautaro Martinez e dell’inizio di stagione dell’Inter. Queste le sue parole:

RENDIMENTO INTER – “Il fatto di aver pareggiato con il Bologna e perso con il Sassuolo fa parte del cammino, è una fase interlocutoria della stagione e del campionato. Non posso che essere estremamente ottimista da una parte, dall’altra anche contento del lavoro che sta facendo Simone Inzaghi, che sta dimostrando con i fatti, i risultati e le prestazioni che è un allenatore bravo e preparato. Non sono neanche infortuni di percorso, fanno parte di un percorso che ci vede impegnati su tanti fronti. Bisogna avere pazienza e capire gli errori fatti in queste partite e migliorarli”.

LAUTARO – “Lautaro è un giovane che è cresciuto tanto, e oggi si sta affermando come campione ci dà grande soddisfazione per quello che ha fatto e quello che farà. Oggi è anche capitano e spero tantissimo che possa rappresentare la bandiera dell’Inter per tanti anni: ha tutte le qualità per essere ricordato e per dare grandi soddisfazioni a tutti noi. Rinnovo? Da parte nostra c’è la grandissima voglia di investire su di lui perché rappresenta il presente e il futuro dell’Inter. Faremo di tutto per cercare di arrivare a una conclusione nel rispetto di altri giocatori che stanno facendo ampiamente il loro dovere”.