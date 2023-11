Arnautovic torna e fa sul serio: ecco il messaggio a Inzaghi

Questa sera, dopo sei settimane trascorse ai box per un problema muscolare, Marko Arnautovic tornerà ufficialmente tra i convocati di Simone Inzaghi. Una serata emozionante per l’attaccante austriaco contro il Salisburgo, come rivelato dallo stesso nella conferenza stampa andata in scena ieri pomeriggio.

Un periodo duro che l’ex Bologna sembra finalmente essersi lasciato alle spalle, per la gioia anche dei compagni che lo hanno atteso a lungo. Una grande notizia ovviamente anche per Inzaghi che potrà nuovamente tornare a disporre di quattro attaccanti di ruolo per favorire le rotazioni del reparto avanzato.

Lo stesso Arnautovic adesso vuole fare sul serio ed ha intenzione di riprendersi quanto aveva lasciato lo scorso settembre. L’attaccante austriaco, in tal senso, un primo messaggio al suo allenatore lo ha lanciato in conferenza stampa: “Sto bene, sono tornato e ho grande voglia. Gerarchie in attacco? Questa è una domanda per l’allenatore, non per me. Se lui mi mette in campo, faccio il meglio per aiutare la squadra. Noi abbiamo un attacco molto forte, giocherà chi se lo merita“.