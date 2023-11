Contro il Salisburgo l’Inter si fa più giovane: le scelte di Inzaghi

Sarà un’Inter diversa dal solito quella in campo contro il Salisburgo. Inzaghi, infatti, cambierà molti elementi rispetto alla formazione vista contro l’Atalanta, un po’ per scelta o un po’ obbligato dagli infortuni e dalla necessità di far rifiatare alcuni elementi.

In particolare, il tecnico proverà a dare una linfa più verde e giovane alla sua formazione, come raccontato da La Gazzetta dello Sport. Come nel match di andata, allora, ci sarà spazio per Frattesi e Carlos Augusto, entrambi classe 1999.

Tuttavia, a fare davvero la differenza sarà la quasi sicura partenza di Bisseck dal primo minuto. Per il tedesco classe 2000 potrebbe essere l’esordio da titolare con la maglia dell’Inter. Inzaghi va a caccia di nuove energie per agguantare la formazione.

L’opinione di Passione Inter

Il mercato estivo ha portato alcuni elementi giovani in rosa e Inzaghi ora deve provare ad accelerare il loro inserimento, visto l’infittirsi del calendario, con parte sempre più importanti in arrivo. Il tecnico, in ogni caso, sembra volere sì puntare su alcuni giovani, ma mantenendo sempre una formula ibrida, con alcuni elementi esperti a fare da contraltare.