Salisburgo-Inter, ecco perché la vittoria vale anche per lo Scudetto

Seconda trasferta stagionale in Champions League per l’Inter, che affronta il Salisburgo in Austria, nella 4a giornata del girone D. Una gara potenzialmente decisiva per i nerazzurri, chiamati a vincere per passare il turno con due turni di anticipo.

Un successo stasera sarebbe importantissimo non solo per l’approdo agli ottavi di finale, che, rivela La Gazzetta dello Sport, il mondo nerazzurro non ha mai messo in discussione; ma anche in chiave corsa Scudetto, perché ammorbidirebbe il calendario dell’Inter da qui a fine anno.

In particolare, renderebbe quasi inutile la trasferta a Lisbona, contro il Benfica, a cavallo tra le due sfide decisive in Serie A contro Juventus e Napoli. Con così tanti impegni ravvicinati, la possibilità di far riposare qualche elemento con maggiore serenità sarebbe preziosa per Inzaghi.

L’opinione di Passione Inter

Ottenere un primo obiettivo stagionale con largo anticipo darebbe anche una sferzata di ottimismo in vista dell’impegno contro la Juventus tra poco meno di 20 giorni. Va chiarito, inoltre, come un’eventuale qualificazione non esenterebbe comunque l’Inter dall’impegno con Benfica e Real Sociedad, dal momento che qualificarsi al primo o al secondo posto in classifica potrebbe poi cambiare il destino nerazzurro nella fase a gironi.