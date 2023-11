Gara potenzialmente decisiva per il percorso europeo dell’Inter, che contro il Salisburgo potrebbe già ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Alla RedBull Arena, i nerazzurri cercano la vittoria per certificare il passaggio del turno con 2 giornate d’anticipo.

Inzaghi pronto a cambiare le carte in tavola rispetto al successo con l’Atalanta. In difesa tornano Bastoni e Darmian a supporto di De Vrij, mentre a centrocampo c’è Carlos Augusto. Spazio quasi sicuramente anche a Frattesi, con Mkhitaryan che potrebbe essere il prescelto per un turno di riposo.

In avanti, dovrebbe tornare Arnautovic tra i convocati, ma difficilmente troverà spazio se non per uno spezzone nel finale. Probabile, invece, il ritorno di Sanchez, dopo il gol nel match d’andata, al fianco di Lautaro Martinez.

Di seguito le probabili formazioni di Salisburgo-Inter: