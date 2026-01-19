Arsenal, allarme calci piazzati per l’Inter: numeri da paura

La sfida di domani sera tra Inter e Arsenal a San Siro rappresenta un test importante per capire le ambizioni dei nerazzurri in Champions League. La priorità resta il campionato, dove Milan, Napoli e Roma continuano a tenere il passo. La formazione vista a Udine lo ha confermato, con soli Bastoni e Thuram lasciati a riposo.

Con la nuova formula del maxi girone, però, i due percorsi si intrecciano. Dopo le sconfitte in chiusura contro Atletico e Liverpool, l’obiettivo è blindare un posto tra le prime otto per evitare il doppio playoff prima del match con la Juve del 15 febbraio.

Un aspetto da monitorare con attenzione riguarda proprio i calci piazzati. L’Arsenal è la squadra migliore d’Europa in questa specialità, tanto da averla trasformata in un sistema vero e proprio. A inizio 2026 i Gunners hanno persino assunto un allenatore specifico per le rimesse laterali. In questa stagione hanno già realizzato 18 gol da situazioni da fermo in tutte le competizioni, un primato assurdo.

A novembre 2024, quando l’Inter vinse 1-0 a San Siro nel girone, la squadra di Inzaghi aveva preparato con cura le contromosse sui tiri dalla bandierina degli avversari. Anche i nerazzurri, però, sanno essere pericolosi: la scorsa stagione avevano chiuso con 16 reti da palla inattiva. Quest’anno guidano la classifica italiana per gol da corner (9) e sono terzi in Europa. Nello staff di Chivu, è Palombo a studiare le nuove soluzioni.

Se lo spietato Merino aveva ammesso in Premier che il suo gol da angolo era stato provato solo il giorno prima, anche l’Inter a Verona con Zielinski (a segno al volo da fuori area su corner di Calhanoglu) aveva segnato con appena un paio di prove in allenamento, come raccontato dallo stesso Chivu. Serve calcolo ma anche improvvisazione contro il gelido Arteta, che con la sua ossessione del controllo domina anche la Premier.