Quote e pronostici Inter-Arsenal: partita con pochi gol

Dopo aver confermato il primato in Serie A con una vittoria brillante sul campo dell’Udinese, l’Inter torna ad esibirsi sull’incantevole palcoscenico della Champions League. La squadra di Cristian Chivu, in questa penultima giornata della fase campionato, dovrà vedersela contro l’Arsenal, senz’altro una delle formazioni più forti e attrezzate di tutta la competizione europea.

Scommessa consigliata: Under 2.5

Nonostante le caratteristiche ben definite e l’atteggiamento sempre propositivo, questa volta ci aspettiamo un assetto più prudente da parte dell’Inter. Quelli contro l’Arsenal potrebbero rivelarsi punti pesantissimi e Chivu sa benissimo che in caso di vittoria avrebbe un piede e mezzo agli ottavi di finale, evitando ovviamente i playoff. Da qui la possibilità di vedere un’Inter meno aggressiva rispetto alla versione vista spessa in campionato, ma più attenta alla fase difensiva ed alle ripartenze.

Inter-Arsenal, scopri le quote maggiorate

Le quote di Inter-Arsenal

Queste le principali quote di Inter-Arsenal proposte da Sisal, Bet365 e Snai, bookmakers che offrono puntate molto interessanti per questo match:

Il segno consigliato per Inter-Arsenal è Under 2.5, proposto da Bet365 a 1.73. Come già spiegato in alto, ci aspettiamo una gara meno spettacolare del solito da parte della formazione nerazzurra, ma sicuramente più attenta a non subire reti e cercare di punire la squadra di Arteta alle prime disattenzioni difensive.

Probabili formazioni Inter-Arsenal

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Lautaro.

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

Statistiche e precedenti Inter-Arsenal

Se in campionato per l’Inter è un momento magico, in Champions League c’è una tendenza da invertire. I nerazzurri arrivano infatti alla sfida con l’Arsenal da due brutte sconfitte maturate peraltro nei minuti finali, prima contro l’Atletico Madrid e poi a San Siro di fronte al Liverpool. Attualmente la squadra di Chivu si trova al sesto posto con dodici punti, mentre quella di Arteta comanda la classifica a punteggio pieno grazie alle sei vittorie ottenute su sei incontri.

Come ricorderanno molti tifosi nerazzurri, l’ultimo precedente risale alla passata stagione quando i ragazzi allora allenati da Inzaghi riuscirono a superare di misura per 1-0 sempre al Meazza la corazzata di Arteta con il rigore decisivo di Calhanoglu. I due club, prima dello scontro del novembre 2024, non si sfidavano in Champions dalla fase a gironi della stagione 2003/04: in entrambe le occasioni si registrarono ben due vittorie nette degli inglesi per 3-0 l’andata e 1-5 il ritorno.

Dove vedere Inter-Arsenal: diretta tv e streaming

Inter-Arsenal, match della settima giornata di Champions League sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport 4K (canale 213) Sky Sport (canale 251). Inter-Arsenal, inoltre, sarà visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go e su NOW TV.