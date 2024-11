Arteta furioso: “Ci manca un rigore, Sommer lo prende in testa”

Con il rigore decisivo di Hakan Calhanoglu trasformato nei minuti finali del primo tempo, l’Inter è riuscita a superare di misura l’ostacolo Arsenal. Una vittoria importantissima per la squadra di Simone Inzaghi che mantiene l’imbattibilità e la miglior difesa insieme all’Atalanta in questa Champions League e si porta a 10 punti in classifica.

Chi non ha gradito sia l’esito finale del match di San Siro che alcune decisioni arbitrali, è stato Mikel Arteta. Intervenuto in conferenza stampa a fine partita, il tecnico spagnolo ha reclamato un mancato tiro dagli 11 metri per l’Arsenal: “Hanno deciso che era rigore, ma c’era un rigore anche su Mikel Merino quando Sommer gli dà un pugno in testa. Era rigore al 100%, è molto difficile da accettare”.