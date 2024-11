“Mancano rigore e cartellino rosso”: la MOVIOLA di Inter-Arsenal

Non sono mancate le polemiche nella sfida di San Siro tra Inter ed Arsenal, vinta ieri sera dalla formazione nerazzurra con la rete decisiva di Hakan Calhanoglu dal dischetto. In particolare, i ‘Gunners’ hanno contestato alla mezz’ora di gioco un mancato intervento dell’arbitro Kovács per possibile calcio di rigore sul contatto aereo tra Sommer e Merino.

Un’uscita azzardata che secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport poteva essere sanzionata con la massima punizione. Tra gli altri episodi dubbi, invece, giusto il calcio di rigore assegnato all’Inter per il tocco con il braccio dello stesso Merino. Mentre nel corso della ripresa manca un cartellino rosso all’indirizzo di Arteta per aver toccato il pallone in gioco dentro il rettangolo verde.

Questa la moviola di Inter-Arsenal: “All’8’, Merino va in ritardo su Dumfries: testata che andava evitata, giallo che manca. Al 28’, Sommer esce e coi pugni prende solo la testa di Merino e mai la palla: era rigore (con giallo) per l’Arsenal. Al 46’, Taremi arriva primo sul pallone che sbatte sul braccio fuori misura di Merino: rigore ok. Al 18’ st: Arteta, tecnico dei Gunners, prende (pur senza dolo) palla ancora in gioco. Interferenza da rosso (non solo da giallo)”.