Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Arsenal, Simone Inzaghi ha commentato il successo dell’Inter ai microfoni di Prime Video e di Sky Sport. Queste le sue parole:

PRIME VIDEO

“Sono risposte importanti. Quando si parla di 23 titolari non è tanto per dire. Ne abbiamo bisogno. Siamo alla 6a partita in 20 giorni, non è semplice. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che ha ritmi elevatissimi. Avevo bisogno di risposte. Ci godiamo la vittoria, il non aver preso gol, ma da domani pensiamo a recuperare per la settima partita. E abbiamo poco tempo”.

“In questo ciclo di partite abbiamo avuto dei problemi e abbiamo portato dei giocatori a giocare le prime 5 partite e avevano bisogno di tirare il fiato. Avevo pensato dopo Empoli, ma con un uomo in più non era stata dispendiosa. Con il Venezia lo è stata e avevo fiducia negli altri e potevano stare fuori i 5 titolari. In queste 6-7 partite non ho potuto scegliere come avrei voluto, anche per i problemi delle nazionali. Ci sono strumenti che ci fanno capire chi ha più bisogno di riposare rispetto a un altro”.

“Zero gol in Champions League? Abbiamo fatto grandi prove. Abbiamo giocato con Manchester City e Arsenal, tra le più forti d’Europa. Dobbiamo continuare così”.

“Essere tra le prime in classifica sappiamo che può fare la differenza. Dobbiamo mantenere la nostra porta inviolata, ma non sarà semplice. Il nostro calendario non sarà semplice, contro Lipsia e Leverkusen, che giocano in Europa e stanno facendo bene in campionato”.

SKY SPORT

“Vittoria sporca? Vittoria importantissima, voluta e sofferta contro una squadra fortissima, che ci ha creato problemi sui calci da fermo. Una delle migliori squadre che ho visto in Champions League. Vittoria importantissima davanti ai nostri tifosi. Questa serata è da gustarci, ma il nostro percorso deve continuare. Mancano ancora 4 partite”.

“La compattezza della squadra mi dà fiducia. Se andiamo a vedere le parate di Somme non sono state tantissime, contro un grande avversario. Abbiamo fatto una bella striscia nelle ultime 8 partite. I ragazzi lavorano tanto. Quando dico che ho 23 titolari dico sul serio e stasera si è visto, perché abbiamo cambiato e non abbiamo avuto tanti problemi”.

“Quando sei l’Inter devi puntare a fare più possibili e a non scegliere. Io ragiono con il mio staff partita per partita. Oggi sono rimasti inizialmente fuori i 4 che in queste partite avevano giocato di più, più Barella che veniva da un infortunio prima della sosta. Ho cercato di dare respiro a qualcuno. L’Arsenal mi ha impressionato e noi non dobbiamo fermarci. Sono contento della mia squadre e della solidità mostrata”.