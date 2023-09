Asllani e Arnautovic, occasione sprecata: ma nessuna bocciatura

Il turnover di Inzaghi contro la Real Sociedad non ha funzionato come sperato. Senza i suoi riferimenti, l’Inter è andata in grande difficoltà, giocando la peggior partita del suo fin qui ottimo inizio di stagione. A deludere, sono stati soprattutto Asllani e Arnautovic, che erano chiamati a non far rimpiangere Calhanoglu e Thuram.

Non ci sono riusciti, giocando una gara molto deludente ed essendo tra i primi a essere sostituiti nella ripresa. E l’ingresso di Thuram ha mostrato la differenza di status e di influenza tra lui e Arnautovic, con il francese che ha rianimato l’attacco nerazzurro. Anche l’ingresso di Frattesi ha mostrato una verve diversa.

Non si tratta di una bocciatura definitiva, come specificato da La Gazzetta dello Sport, anche perché Inzaghi non è intenzionato a rinunciare al turnover, ma è chiaro come entrambi dovranno riscattarsi e salire di livello rispetto a quanto visto in Champions League.

L’opinione di Passione Inter

Lo ha specificato lo stesso Inzaghi: c’è bisogno di tutta la rosa, visti i tanti impegni. Asllani e Arnautovic, dunque, avranno presto nuove opportunità per dimostrare la loro qualità, ma è chiaro che la prestazione vista contro la Real Sociedad ha deluso sotto tutti i punti di vista. Forse non era la gara più adatta per affidarsi a loro, ma di certo entrambi sono chiamati a salire di livello nelle prossime settimane.