Asllani a rischio per Genoa-Inter: le sue condizioni

Manca sempre meno all’esordio in Serie A dell’Inter contro il Genoa e Inzaghi dovrà sciogliere in queste ore gli ultimi dubbi sulla prima formazione ufficiale della nuova stagione. Fondamentali, pertanto, saranno gli ultimi allenamenti prima della trasferta a Marassi. Con il rischio anche di qualche brutta sorpresa.

Richiedono attenzione, infatti, le condizioni di Kristjan Asllani, che ieri ha svolto del lavoro personalizzato a causa di un affaticamento muscolare. Il centrocampista albanese si è allenato a parte anche nella giornata di oggi e sembra essere in dubbio per la gara di sabato pomeriggio, come riportato da Gianluca Di Marzio.