Asllani: “Ho giocato poco? Normale: ho 20 anni e Brozovic è forte”

Asllani è sereno sul suo momento in casa nerazzurra

Direttamente dal ritiro della Nazionale albanese, parla Krjstian Asllani - giovane centrocampista dell'Inter - in conferenza stampa: "Gioco poco? È normale, ho 20 anni e sono arrivato in una squadra molto forte. Devo avere pazienza - afferma Asllani - perché un giocato molto forte come Brozovic gioca nel mio stesso ruolo, sto imparando molto da lui".