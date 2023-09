Protagonista del matchday programme di quest’oggi, Kristjan Asllani ha parlato sulle pagine della rivista ufficiale dell’Inter. La formazione nerazzurra, reduce dal successo di Empoli, scenderà questa sera nuovamente in campo per il primo turno infrasettimanale di questa stagione a San Siro contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Una gara che potrebbe vede in campo a gara in corso proprio Asllani, che nell’intervista di questa mattina ha riportato alla memoria la sua prima partita: “Ricordo benissimo la mia prima volta in campo, riguardo ancora il video di quella partita. L’emozione più grande oggi è ripensare a quello che ho fatto negli anni, alzare lo sguardo e trovarmi a San Siro, da tifoso interista è la cosa più bella che mi potesse capitare. Con l’Inter sono cresciuto, ricordo ancora la finale di Champions del 2010, ero con mio padre in un bar e ho esultato tantissimo”.

Interista sin da bambino, l’approdo in maglia nerazzurra per il centrocampista albanese è stato il coronamento di un sogno: “Quando sono stato ufficializzato all’Inter è stato incredibile, lo stesso giorno ho preso anche la patente ed è stata una doppia emozione, ovviamente l’arrivo in nerazzurro è stato la realizzazione del sogno che avevo fin da bambino”.

Sullo spogliatoio interista, infine, Asllani ha spiegato: “La squadra è la cosa più importante, significa condividere un obiettivo, confrontarsi e lavorare insieme per raggiungerlo, è un po’ come una famiglia che per me è la base di tutto. Il compagno più divertente? Barella, è veramente simpatico”.