Inzaghi non rinuncia a Mkhitaryan: l’armeno è insostituibile

L’Inter si prepara ad affrontare il Sassuolo, nel pieno di un importante ciclo di partite, nel quale Inzaghi dovrà gestire al meglio le forze dei suoi giocatori tramite le rotazioni. Quest’ultime sembrano riguardare tutti tranne Mkhitaryan, finora sempre titolare.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista armeno è insostituibile per il tecnico nerazzurro, che non può fare a meno del suo talento e della sua intelligenza calcistica. Per questo motivo, la prima da titolari di Barella e Frattesi in coppia dovrebbe essere rimandata anche contro il Sassuolo. Dal primo minuto, infatti, ci sarà sempre Mkhitaryan.

L’opinione di Passione Inter

Per logica di mercato, quello di Dumfries è un rinnovo che va risolto quanto prima per evitare di entrare nell’ultimo anno di contratto senza alcun accordo. L’obiettivo dell’Inter di fare una plusvalenza con una sua cessione rimane sempre valido, sia per l’età del ragazzo che per le ottime prestazioni con cui l’esterno olandese ha iniziato la nuova stagione.

L’importanza di Mkhitaryan è indiscutibile e Inzaghi non vuole rinunciare alle certezze che l’armeno è in grado di dargli. Tuttavia, visti i tanti impegni ravvicinati è normale che con il passare delle partite il minutaggio del centrocampista finirà per ridursi.