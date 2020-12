Assist, corsa e sacrificio: è un altro Perisic. La Gazzetta: “Basta coniugare il verbo volere”

Ivan Perisic ad inizio stagione per molti è stato ritenuto incapace di coprire il ruolo di esterno tutta fascia che Conte esige dalle sue ali.

E’ vero, il croato è stato schierato anche centravanti per esigenza in questa prima parte di stagione, andando in gol tra l’altro con Parma e Real Madrid, ma nelle ultime uscite con Sassuolo e Bologna l’ex Bayern Monaco ha dimostrato di poter contribuire alla causa nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ieri sera Perisic si è disteso lungo l’intera corsia mancina, ha servito il cross da cui è nato l’1-0 e si è fatto trovare allineato ai difensori quando la fase di non possesso lo ha richiesto. “Non ci sono trasformazioni o adattamenti impossibili, basta coniugare il verbo volere”, scrive la Rosea.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<