Stretta, corta, compatta e senza trequartista. Classica ma efficace: è tornata l’Inter di Conte

Solida, stretta, corta e incisiva in avanti: l’Inter di Conte sembra essere tornata quella di un tempo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, qualcosa è cambiato dopo la sconfitta in casa contro il Real Madrid.

Conte ora va a caccia dei risultati, necessari a questo punto della stagione, e sembra aver messo da parte il tentativo di convertirsi a tecnico “giochista”: l’allenatore salentino è tornato alle origini affidandosi ai suoi codici classici.

Bassa costruzione dal basso e trequartista congelato, Conte è ritornato al 3-5-2 puro, molto italiano, senza compromessi. Stretti, corti, ripartenti. Una formula semplice ma allo stesso tempo efficace tanto da non sentire il peso dell’assenza dal 1′ di Barella.

