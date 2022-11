Atalanta-Inter, designato l’arbitro Chiffi: i precedenti

Si apre questa sera la quindicesima giornata di Serie A, l'ultima prima della lunghissima sosta che farà spazio ai Mondiali di Qatar 2022. Ancora due giorni di attesa invece per l'Inter, che nel lunch match di domenica sarà impegnata invece in trasferta contro l'Atalanta in uno scontro diretto nel quale non saranno permessi altri passi falsi. Il rendimento della squadra interista, soprattutto in trasferta, è stato sino a questo momento un mezzo disastro.