Atalanta-Inter, Chivu pensa ad una sorpresa in difesa

Una possibile novità potrebbe caratterizzare la difesa dell’Inter in vista della sfida di questa sera contro l’Atalanta. Chivu starebbe infatti considerando l’opzione De Vrij al posto di Bisseck per guidare il reparto arretrato. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l’olandese è in ballottaggio con il tedesco per una maglia da titolare.

Qualora De Vrij dovesse spuntarla, sarebbe lui a prendere in mano la difesa con Akanji spostato sulla destra. L’alternativa prevede invece lo svizzero al centro affiancato da Bisseck e Bastoni. Una scelta che modificherebbe gli equilibri del reparto e che verrà sciolta solo nelle ore precedenti il fischio d’inizio.

Dubbi di formazione anche nella zona centrale del campo. Calhanoglu è pronto a tornare dal primo minuto accanto a Barella, mentre il terzo posto spetta probabilmente a Mkhitaryan. L’armeno, stando al quotidiano, partirebbe favorito rispetto a Zielinski per completare il trio di centrocampo.

Poche incertezze invece in attacco. Con Bonny assente, la coppia offensiva sarà composta da Lautaro e Thuram, mentre Pio Esposito si candida per subentrare a gara in corso. Sulla fascia destra sarà confermato Luis Henrique.