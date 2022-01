Atalanta-Inter, Handanovic: “Buon punto. Milan? Non ci influenzeranno”

Le parole del giocatore nerazzurro al termine di Atalanta-Inter

Al termine di Atalanta-Inter, Samir Handanovic, capitano dei nerazzurri, ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Per come è andata la partita, il pareggio è buono. Il risultato è giusto. Contro l'Atalanta non è facile per nessuno. Sapevamo di aver speso tanto contro la Juventus".