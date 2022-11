Atalanta-Inter, Inzaghi: “Scudetto? Possiamo recuperare. Ecco come sta Brozovic”

Dopo aver perso i primi quattro scontri diretti della stagione, l’Inter quest’oggi ha un solo risultato a disposizione contro l’Atalanta per non perdere definitivamente quota con la parte alta della classifica a ridosso della...

Antonio Siragusano

Dopo aver perso i primi quattro scontri diretti della stagione, l'Inter quest'oggi ha un solo risultato a disposizione contro l'Atalanta per non perdere definitivamente quota con la parte alta della classifica a ridosso della sosta dei Mondiali. Per sfatare un tabù che va avanti da diversi mesi, su un campo storicamente difficile per la formazione nerazzurra, Simone Inzaghi ha scelto la miglior formazione possibile in questo momento, lasciando ancora Brozovic almeno inizialmente dalla panchina.

Nel prepartita di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio d'inizio, il tecnico Simone Inzaghi ha commentato quest'ultimo match del 2022: "Sappiamo che in campionato dobbiamo migliorare in queste partite, oggi troviamo un avversario tosto e sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi. Napoli? Tutte quante guardiamo le altre, eccetto il Napoli tutte abbiamo fatto un percorso simile. Loro stanno facendo qualcosa di incredibile per vittorie e punti, le altre compresa l'Inter hanno avuto tentennamenti, ma c'è ancora spazio e tempo per recuperare".

Sul ruolo di Calhanoglu in attesa di avere il miglior Brozovic, l'allenatore ha spiegato: "Ha fatto bene, quello che doveva fare in un momento complicato per noi e una Champions da conquistare. Ora Marcelo sta meglio, oggi ho pensato se schierarlo dall'inizio, ma in questi casi bisogna farli rientrare per gradi e così sarà per Marcelo. Oggi giocherà un po' di partita e poi andrà a fare i Mondiali".