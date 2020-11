Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Conte ritrova Skriniar e Sanchez. Eriksen verso la panchina

Sarà la super sfida tra Atalanta e Inter a rubare la scena domenica alle 15.00 per quanto riguarda il settimo turno del campionato italiano. Un big match appena prima della sosta tra due formazioni che arrivano dalle rispettive sconfitte di Champions League contro Liverpool e Real Madrid e che, comprensibilmente, hanno una voglia di rivalsa incredibile. Come scritto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, per la formazione di Conte potrebbero tornare in campo sia Skriniar che Sanchez dal primo minuto, entrambi quasi mai inutilizzati in questo ciclo di partite a causa del coronavirus che ha colpito lo slovacco e dell’infortunio che ha penalizzato il cileno. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Atalanta-Inter:

ATALANTA-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Sanchez, Lautaro. All. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

