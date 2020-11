Mercato – Vecino in cerca di squadra: Inter disposta ad accontentarlo

Ancora poche settimane e si riaprirà nuovamente la nuova finestra di calciomercato invernale. Come sappiamo, infatti, in via del tutto eccezionale per cause dettate dal coronavirus, in estate la maggior parte dei campionati in Europa si sono adeguati alle direttive della Fifa aprendo le rispettive sessioni dal 1° settembre al 5 ottobre: un caso inedito che non trova altri precedenti simili nel corso della storia recente del calcio.

L’Inter, a tal proposito, più che pensare a possibili entrante ha innanzitutto l’esigenza di dover cedere alcuni esuberi della propria rosa, visti i numerosi calciatori rimasti nonostante fossero sul punto di partenza. Tra questi, ovviamente, c’è Matias Vecino: il centrocampista uruguagio per via dell’infortunio dal quale non ha ancora recuperato è stato pure omesso dall’elenco dei calciatori disponibili per la Serie A.

Poco più di un mese fa si era parlato dell’interessamento del Napoli nei suoi confronti, prima che Gattuso virasse sul vecchio pupillo Bakayoko. Il feeling tra Vecino e Antonio Conte non è mai nato sin dall’arrivo del tecnico leccese in panchina e secondo La Gazzetta dello Sport il centrocampista starebbe già cercando una nuova squadra. L’Inter, che vorrebbe liberarsi del suo ingaggio, ha assicurato che farà di tutto pur di accontentarlo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<