Mercato – Inter, a gennaio si apre la caccia alla punta: tre nomi sul tavolo

L’imperativo in vista della nuova sessione di calciomercato per l’Inter sarà innanzitutto cedere per poi, eventualmente, cogliere le varie opportunità. Antonio Conte in queste ultime settimane sta evidenziando l’importanza di avere una quarta punta, capace di poter realmente incidere a gara in corso. Un giocatore dalle comprovate capacità, insomma, come quel Gervinho che solamente meno di una settimana fa ha siglato una doppietta a San Siro proprio contro i nerazzurri.

Oltre al velocissimo centravanti ivoriano, chi potrebbe rappresentare un’altra soluzione è Olivier Giroud. L’attaccante francese, trattenuto con forza dal Chelsea la scorsa estate, ha decisamente voglia di cambiare aria anche a fronte del pochissimo spazio che Lampard gli sta concedendo. All’Inter arriverebbe per fare il quarto del reparto avanzato, ma il feeling con Antonio Conte potrebbe incentivarlo a gettarsi in questa nuova esperienza.

E infine, il nome che circola con forza nelle ultime ore, è quello di Arek Milik. Il centravanti polacco ha difatti già chiuso la sua esperienza con il Napoli, dopo essere stato escluso dall’elenco per la Serie A da Gennaro Gattuso su direttive della società. A gennaio cambierà sicuramente maglia e l’Inter ha fatto sapere al presidente De Laurentiis di poter essere a disposizione per acquistarlo.

